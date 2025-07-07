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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

У синій сукні з накидкою: Пенелопа Крус відвідала літній бал у Парижі

Це був романтичний образ, який дуже личив іспанській акторці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Getty Images

У в Парижі 6 липня, у Музеї декоративного мистецтва, відбувся особливий захід — гламурний Літній бал, який ознаменував відкриття Тижня жіночої моди. Захід проводився під керівництвом режисерки та сценаристки Софії Копполи.

Серед зірок, які з’явилися на цьому гламурному заході було багато гучних імен, зокрема таких акторок: Кіра Найтлі, Кірстен Данст та Пенелопа Крус. Остання особливо зачарувала публіку і прихильників, з’явившись у синій розкішній сукні від Chanel з колекції от кутюр весна-літо 2025.

Пенелопу Крус / © Getty Images

Пенелопу Крус / © Getty Images

Вбрання Пенелопи було виконане з ніжної тонкої тканини, мало бретельки та кілька шарів на спідниці, які прикрашали стрази. Також сукню доповнювала асиметрична накидка, яка прикривала плечі акторки. Образ вона доповнила чорним клатчем, туфлями на підборах, декількома прикрасами, яскравим макіяжем та зачіскою із зібраним та укладеним волоссям.

Тиждень високої моди стартує у Парижі 7 липня, а відкриє захід уже традиційно шоу Модного дому Schiaparelli. Показ Chanel запланований на 8 липня, але колекцію поки що готує не новообраний креативний директор Матьє Блазі, оскільки свою першу колекцію він представить світу лише в жовтні 2025 року. Отже, поки він готується до дебюту, в Парижі, на Тижні моди, бренд знову покаже колекцію створену за допомогою своєї Fashion Creation Studio.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_1 / © instagram.com/penelopecruzoficial

© instagram.com/penelopecruzoficial

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Дата публікації
Кількість переглядів
321
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