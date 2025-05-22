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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

У синій вінтажній сукні: Сара Джессіка Паркер на прем'єрі третього сезону "І просто так…"

Показ серіал стартує на стримінгах вже 29 травня, тож зірки вийшли на червону доріжку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

60-річна Сара Джессіка Паркер привернула загальну увагу на червоній доріжці у Нью-Йорку — у середу, 21 травня, у клубі Crane відбулася прем’єра третього сезону серіалу «І просто так…». Цей проєкт є продовженням культового серіалу «Секс і місто», тому Паркер знову повернеться до своєї ролі Кері Бредшоу.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Для цього заходу акторка одягла темно-синю сукню Vivienne Westwood із рукавами, довгою спідницею зі складками та заниженою талією. Верхня частина вбрання була приталена і мала глибоке декольте.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Свій вечірній образ Сара Джессіка доповнила срібними прикрасами, яскравим макіяжем та зачіскою з легкими кучерями, які були з одного боку прикрашені шпилькою зі стразами.

Також Сара Джессіка Паркер взула туфлі зі стразами та підібрала до них гламурну сумку.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Підтримати акторку у важливий день прийшов її чоловік Меттью Бродерік, який, щоб відповідати образ дружини, вбрався у темно-синій костюм.

Сара Джессіка Паркер та Меттью Бродерік / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер та Меттью Бродерік / © Associated Press

Також на червону доріжку вийшли колеги акторки: Ніколь Арі Паркер у золотій мінісукні від Stella McCartney, Крістін Девіс у гламурному вбранні з квітковими аплікаціями від Rachel Gilbert, Саріта Чоудхурі у чорному вбранні від Magda Butrym та Синтія Ніксон у бірюзовій сукні з пір’ям від Richard Quinn.

Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Сінтія Ніксон / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Сінтія Ніксон / © Associated Press

Також деталями образу Паркер поділилася у Instagram.

Напередодні виходу шоу, компанія Max, яка займається зніманням та просуванням цього проєкту, презентувала трейлер з якого зрозуміло, що в новому сезоні ми знову побачимо Керрі, Міранду та Шарлотту, а також їхніх нових подруг — Сіму Патель та Лізу Векслі. Жінки, як і раніше, збираються разом на обіди, обговорюють чоловіків, нагальні проблеми, а також носять гарний одяг. Головна героїня серіалу Керрі Бредшоу регулярно з’являється у гарних туфлях та носить їх навіть удома.

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

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