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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

У синьому костюмі і з бородою: красивий Бен Аффлек представив гостросюжетний бойовик у Лос-Анджелесі

Актор і колишній чоловік Дженніфер Лопес знявся у головній ролі у фільмі «Аудитор 2».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бен Аффлек

Бен Аффлек / © Associated Press

Бен Аффлек презентував гостросюжетний бойовик "Аудитор 2" режисера Гевіна О'Коннора, у якому зіграв головну. Захід відбувся у китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

Бен Аффлек / © Associated Press

Бен Аффлек / © Associated Press

Там він постав у стильному синьому костюмі, білій сорочці і чорних туфлях. Його обличчя прикрашала густа борода.

На івенті Бен постав разом зі своїми колегами по стрічці: акторами Джей Кей Сіммонсом і Джоном Бернталом та режисером Гевіном О'Коннором.

Джей Кей Сіммонс, Гевін О'Коннор, Бен Аффлек і Джон Бернтал / © Associated Press

Джей Кей Сіммонс, Гевін О'Коннор, Бен Аффлек і Джон Бернтал / © Associated Press

Про фільм:

Крістіан Вулфф (Бен Аффлек) чудово вміє розв’язувати складні проблеми. Убивці його давнього знайомого залишають після себе загадкове послання – «знайди аудитора». Вулфф береться за розслідування, але усвідомлює, що йому потрібні більш радикальні методи. Він просить допомоги у свого небезпечного брата Бракса (Джон Бернтал). Разом із заступницею директора Міністерства фінансів США Мерібет Медіною (Синтія Аддай-Робінсон) вони розкривають зловісну змову, але стають мішенями безжальної організації вбивць, готових на все, щоб приховати свої секрети.

Фільм "Аудитор 2" в український прокат вийде 24 квітня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
193
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