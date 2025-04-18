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- Шоу-бізнес
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У синьому костюмі і з бородою: красивий Бен Аффлек представив гостросюжетний бойовик у Лос-Анджелесі
Актор і колишній чоловік Дженніфер Лопес знявся у головній ролі у фільмі «Аудитор 2».
Бен Аффлек презентував гостросюжетний бойовик "Аудитор 2" режисера Гевіна О'Коннора, у якому зіграв головну. Захід відбувся у китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.
Там він постав у стильному синьому костюмі, білій сорочці і чорних туфлях. Його обличчя прикрашала густа борода.
На івенті Бен постав разом зі своїми колегами по стрічці: акторами Джей Кей Сіммонсом і Джоном Бернталом та режисером Гевіном О'Коннором.
Про фільм:
Крістіан Вулфф (Бен Аффлек) чудово вміє розв’язувати складні проблеми. Убивці його давнього знайомого залишають після себе загадкове послання – «знайди аудитора». Вулфф береться за розслідування, але усвідомлює, що йому потрібні більш радикальні методи. Він просить допомоги у свого небезпечного брата Бракса (Джон Бернтал). Разом із заступницею директора Міністерства фінансів США Мерібет Медіною (Синтія Аддай-Робінсон) вони розкривають зловісну змову, але стають мішенями безжальної організації вбивць, готових на все, щоб приховати свої секрети.
Фільм "Аудитор 2" в український прокат вийде 24 квітня.