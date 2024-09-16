У текстурній сріблястій сукні: Джилліан Андерсон сяяла на червоній доріжці церемонії

56-річна акторка віддала перевагу монохромному вбранню.
Зірка серіалів "Цілком таємно" та "Статеве виховання" Джилліан Андерсон відвідала 76-ту церемонія вручення премії Primetime Emmy Awards у Лос-Анджелесі.
На цьому заході Андерсон очолила список найстильніше одягнених знаменитостей, оскільки з'явилася в текстурованій срібній сукні, яку для неї бренд Emília Wickstead створив ексклюзивно.
Сукня мала квадратне декольте, широкі бретельки і невеликий шлейф. Носила вбрання Джилліан у поєднанні з клатчем від Métier та прикрасами від Martin Katz.
На церемонії акторка сиділа поруч із колегою Наомі Воттс, яка була одягнена в сукню смарагдового відтінку від бренду Balenciaga. Виконана сукня була з атласу і тому досить сильно пом'ялася, що трохи псувало загальне враження від її аутфіту.
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