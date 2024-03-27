У текстурованому корсеті та чорних штанах: Софія Вергара у розкішному вбранні на червоній доріжці

Акторка та телеведуча Софія Вергара вийшла на червону доріжку в Каліфорнії та привернула увагу ефектним луком. Зірка вже багато років є суддею найпопулярнішого розважального шоу America's Got Talent і вчора, 26 березня, стартував 19 сезон цього проєкту.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

Софія вийшла до фотографів у ефектному текстурованому корсеті з бежевими вставками, які створювали ефект прозорості. А ось доповнила вона його стильними штанами-палацо зі складками у верхній частині.

Також Вергара доповнила образ великими чорними окулярами та масивними золотими прикрасами. Волосся зірка уклала у свої улюблені об'ємні локони.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

Звичайно ж, цей захід відвідала і її колега за програмою Гайді Клум, але обрала для червоної доріжки сукню зі складками зеленого кольору.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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