У тематичній сукні: Зендея з'явилася на червоній доріжці у вбранні із маленькими вишитими ракетками

Аутфіт зірки знову був ідеальним та повністю відповідав темі заходу.

Упродовж кількох тижнів Зендея активно рекламує фільм "Суперники", в якому зіграла одну з головних ролей. Під час прем'єри цього фільму у Лондоні вона знову одягла тематичне вбрання.

Зендея / Фото: Associated Press

Цього разу Лоу Роуч – персональний стиліст дівчини – підібрав для неї білу сукню від бренду Thom Browne, яку вона носила у поєднанні з прикрасами Bulgari.

Вбрання Зендеї являло собою сукню з галтером і ґудзиками спереду. Воно також було розшите лелітками білого кольору. Спідниця була розкльошена, мала прозорі сітчасті вставки та розріз. На подолі у вбрання було три смужки червоного, білого та синього кольорів – це фірмова відмінність марки.

Зендея / Фото: Associated Press

Спина сукні була повністю відкритою. Також сукня була повністю розшита маленькою аплікацією у вигляді тенісних ракеток – це тематична деталь, яка відповідає історії, що розповідається у фільмі.

Зендея / Фото: Associated Press

Доповнила Зендея вбрання бантом у волоссі, білими туфлями та макіяжем із червоною помадою на губах.

Зендея / Фото: Associated Press

А ось на презентацію фільму в Австралії Зендея прийшла смарагдовій сукні від Loewe, на якій був зображений тенісист.

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