У тематичному вбранні: Блейк Лайвлі сходила з чоловіком на показ фільму "Wicked: Чародійка"

Попри те, що прем'єра "Wicked: Чародійка" давно відбулася, у Нью-Йорку провели ще один спеціальний показ цього мюзиклу. Захід відвідала акторка Блейк Лайвлі — зірка популярного у нульових серіалу "Пліткарка".

Образ акторки був гламурним, як вона любить, а також тематичним, адже оскільки "Wicked: Чародійка" є передісторією "Чарівника з країни Оз", Блейк одягла червоні туфлі, як у Дороті у казці.

Ці туфлі є частиною колекції бренду Marc Jacobs, присвяченої казці. Носила вона їх у поєднанні з джинсами, білим шкіряним жакетом та сумкою від Chanel із квітами. Також на акторці була біла сорочка з квітковою вишивкою від магазину Bode та безліч досить масивних прикрас, особливу увагу серед яких привертали великі сережки у вухах.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Блейк прийшла на захід із чоловіком Раяном Рейнольдсом — відомим голлівудським актором, який віддав перевагу вельветовому бежевому костюму, білій сорочці та черевикам.

Блейк Лайвлі з чоловіком / Фото: Getty Images

Сумки від Chanel — одні з улюблених у акторки і вона назбирала вже цілу колекцію. Цей аксесуар вона носить на світські заходи, а також у звичайному житті, адже з ними її не раз фотографували папараці.

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