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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

У темній легкій сукні з візерунком: Дженніфер Кулідж з'явилася на прем'єрі фільму

63-річна зірка серіалу "Білий лотос" відвідала прем'єру фільму "MINECRAFT: Фільм" у Лондоні.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Кулідж

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж зіграла у цій картині, тому позувала перед фотографами у тематичній фотозоні.

На світову прем'єру Дженніфер одягла довгу чорну сукню з квітковим візерунком, виготовлену з легкої тканини. Вбрання було вільного фасону, а прикрасила вона його тонким поясом, який підкреслював талію.

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Кулідж також доповнила вбрання босоніжками на підборах, великими золотими сережками-кільцями, макіяжем та гарним укладанням з елегантними локонами.

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Також у цій картині, заснованій на відеогрі Minecraft, з'явиться два відомих актори — Джейсон Момоа і Джек Блек. Момоа відвідав прем'єру зі своєю новою дівчиною — 32-річною Адріано Архона, яка прийшла у сукню від Victoria Beckham із колекції весна-літо 2025 року .

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Getty Images

Дженніфер Кулідж / © Getty Images

Дженніфер Кулідж / © Getty Images

Дженніфер Кулідж / © Getty Images

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
259
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