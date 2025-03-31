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- Шоу-бізнес
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У темній легкій сукні з візерунком: Дженніфер Кулідж з'явилася на прем'єрі фільму
63-річна зірка серіалу "Білий лотос" відвідала прем'єру фільму "MINECRAFT: Фільм" у Лондоні.
Дженніфер Кулідж зіграла у цій картині, тому позувала перед фотографами у тематичній фотозоні.
На світову прем'єру Дженніфер одягла довгу чорну сукню з квітковим візерунком, виготовлену з легкої тканини. Вбрання було вільного фасону, а прикрасила вона його тонким поясом, який підкреслював талію.
Кулідж також доповнила вбрання босоніжками на підборах, великими золотими сережками-кільцями, макіяжем та гарним укладанням з елегантними локонами.
Також у цій картині, заснованій на відеогрі Minecraft, з'явиться два відомих актори — Джейсон Момоа і Джек Блек. Момоа відвідав прем'єру зі своєю новою дівчиною — 32-річною Адріано Архона, яка прийшла у сукню від Victoria Beckham із колекції весна-літо 2025 року .