У темно-синій сукні зі стрічками: 62-річна Демі Мур підкреслила тонку талію розкішним вбранням

У Каліфорнії відбулася 30-та церемонія вручення премії Critics Choice Awards.
У номінації "Найкраща акторка" перемогу здобула 62-річна Демі Мур за свою роль у фільмі "Субстанція".
Для неї подібна нагорода стала першою, попри те, що у професії Мур уже понад 40 років.
На заході акторка продемонструвала приголомшливе вбрання темно-синього кольору — сукню від французького Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2024.
Ця сукня-бюстьє виготовлена з атласу і мала підкреслену лінією стегон. Вона складалася з кількох шарів вирізаних вручну стрічок, що оголювали шкіру акторки.
Виріз на сукні був натхненний вінтажним взуттям, прикрашений контрастною чорною вишивкою стразами та лелітками.
На спині у сукні була корсетна шнурівка, яку Мур продемонструвала фотографам.
Сукню акторка носила у поєднанні з атласними туфлями в тон, які теж були від Schiaparelli та декоровані стразами. Волосся вона зібрала в зачіску-пучок, зробила ніжний макіяж і одягла розкішні прикраси з діамантами та сапфірами.
Раніше 62-річна Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус". Мур була номінована у категорії "Найкраща акторка у комедії чи мюзиклі" за свою роботу у фільмі "Субстанція". Отримати статуетку вона не сподівалася і була дуже зворушена. Зазначимо також, що цього року акторка номінована на "Оскар", який відбудеться у Лос-Анджелесі 3 березня, тому з нетерпінням чекаємо на її вбрання для червоної доріжки.
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