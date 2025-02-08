У темно-синій сукні зі стрічками: 62-річна Демі Мур підкреслила тонку талію розкішним вбранням

У номінації "Найкраща акторка" перемогу здобула 62-річна Демі Мур за свою роль у фільмі "Субстанція".

Для неї подібна нагорода стала першою, попри те, що у професії Мур уже понад 40 років.

Демі Мур / Фото: Associated Press

На заході акторка продемонструвала приголомшливе вбрання темно-синього кольору — сукню від французького Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2024.

Ця сукня-бюстьє виготовлена з атласу і мала підкреслену лінією стегон. Вона складалася з кількох шарів вирізаних вручну стрічок, що оголювали шкіру акторки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Виріз на сукні був натхненний вінтажним взуттям, прикрашений контрастною чорною вишивкою стразами та лелітками.

Демі Мур / Фото: Associated Press

На спині у сукні була корсетна шнурівка, яку Мур продемонструвала фотографам.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Сукню акторка носила у поєднанні з атласними туфлями в тон, які теж були від Schiaparelli та декоровані стразами. Волосся вона зібрала в зачіску-пучок, зробила ніжний макіяж і одягла розкішні прикраси з діамантами та сапфірами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Раніше 62-річна Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус". Мур була номінована у категорії "Найкраща акторка у комедії чи мюзиклі" за свою роботу у фільмі "Субстанція". Отримати статуетку вона не сподівалася і була дуже зворушена. Зазначимо також, що цього року акторка номінована на "Оскар", який відбудеться у Лос-Анджелесі 3 березня, тому з нетерпінням чекаємо на її вбрання для червоної доріжки.

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