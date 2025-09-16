- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- 134
- 1 хв
У темно-срібній сукні з декольте у формі серця: Леоні Ганне відвідала вечірку ювелірного бренду
Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка, як завжди, мала ефектний вигляд на заході.
Леоні Ганне також була серед світських красунь на вечірці ювелірного бренду Chopard у Нью-Йорку, організованій з нагоди запуску нової колекції прикрас Ice Cube.
Для своєї появи модниця обрала ефектний образ. На ній була темно-срібна корсетна сукня максі з відкритими плечима й декольте у формі серця. Вбрання вона доповнила босоніжками на шпильках і чорною стьобаною сумочкою Lady Dior із золотою фурнітурою.
Ганне зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі айс і нафарбувала губи коричневою помадою. А ще у неї був молочний манікюр. Із прикрас блогерка обрала діамантові круглі сережки, діамантове кольє і коктейльну каблучку з великим діамантом.
Нагадаємо, Леоні Ганне відвідала галавечір фонду amfAR у цікавій білій сукні від Georges Chakra. Воно мало багато складок, довгий шлейф, американську пройму і галтер.