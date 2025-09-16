У темно-срібній сукні з декольте у формі серця: Леоні Ганне відвідала вечірку ювелірного бренду

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне також була серед світських красунь на вечірці ювелірного бренду Chopard у Нью-Йорку, організованій з нагоди запуску нової колекції прикрас Ice Cube.

Для своєї появи модниця обрала ефектний образ. На ній була темно-срібна корсетна сукня максі з відкритими плечима й декольте у формі серця. Вбрання вона доповнила босоніжками на шпильках і чорною стьобаною сумочкою Lady Dior із золотою фурнітурою.

Леоні Ганне / © Getty Images

Ганне зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі айс і нафарбувала губи коричневою помадою. А ще у неї був молочний манікюр. Із прикрас блогерка обрала діамантові круглі сережки, діамантове кольє і коктейльну каблучку з великим діамантом.

Нагадаємо, Леоні Ганне відвідала галавечір фонду amfAR у цікавій білій сукні від Georges Chakra. Воно мало багато складок, довгий шлейф, американську пройму і галтер.