Шоу-бізнес
203
1 хв

У темно-синіх вбраннях і стильних окулярах: папараці заскочили Вікторію і Девіда Бекхемів у Нью-Йорку

Зіркове подружжя вийшло у світ у парних луках.

Аліна Онопа
Вікторія і Девід Бекхеми

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапили Вікторія і Девід Бекхеми. Дизайнерка приїхала сюди, щоб взяти участь у саміті TIME100, а чоловік її підтримував.

Подружжя йшло, тримаючись за руки. Вони обрали для свого виходу стильні парні образи.

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

На Віккі був вишуканий темно-синій костюм оверсайз зі штанями з високим посадженням і тонким шоколадним ремінцем, а також базова біла футболка. На обличчі у неї були фірмові масивні чорні окуляри, а на руках — браслети і каблучки з камінням. А ще Вікторія продемонструвала нову зачіску — вона пофарбувалася у пшеничний відтінок.

На Девіді також було темно-синє вбрання, яке складалося з куртки-сорочки і класичних штанів, темний светр і біла футболка. Він зробив стильне укладання й одягнув окуляри зі світлими лінзами і чорною оправою.

Вікторія і Девід давно відомі своїм чудовим відчуттям моди, і своїм новим виходом вони ще раз підтвердили, що узгодженість в одязі є однією з візитівок їхнього стилю.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем поділилася дитячими світлинами сина Брукліна, який відмовляється з нею спілкуватися.

