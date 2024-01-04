У темному пальті і з пучком на голові: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку

45-річна зірка була у довгому чорному пальті та сірих штанях-кльош і взута у шкіряні туфлі без підборів. Її волосся було зібране у високий пучок, а на обличчі були окуляри від сонця. Акторка йшла вулицею і не звертала увагу на те, що її фотографують папараці.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті любить носити довгі пальта, раніше на прогулянці її сфотографували в одному з улюблених. Тоді вбрання верблюжого кольору зірка поєднувала з джинсами та кросівками, а також сумкою-шоппером та недбалим пучком на голові.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Читайте також: