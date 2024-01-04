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У темному пальті і з пучком на голові: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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747
Час на прочитання
1 хв
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У темному пальті і з пучком на голові: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Акторку Кеті Голмс сфотографували під час прогулянки Нью-Йорком.

45-річна зірка була у довгому чорному пальті та сірих штанях-кльош і взута у шкіряні туфлі без підборів. Її волосся було зібране у високий пучок, а на обличчі були окуляри від сонця. Акторка йшла вулицею і не звертала увагу на те, що її фотографують папараці.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті любить носити довгі пальта, раніше на прогулянці її сфотографували в одному з улюблених. Тоді вбрання верблюжого кольору зірка поєднувала з джинсами та кросівками, а також сумкою-шоппером та недбалим пучком на голові.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
747
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