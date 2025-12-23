ТСН у соціальних мережах

80
1 хв

У теплому пальті з хутром і на підборах: Мерая Кері сходила на шопінг до магазину Gucci

Авторка суперхіта All I Want For Christmas Is You проводить час на фешенебельному курорті.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

«Королева» Різдва Мерая Кері завершила серію своїх щорічних святкових концертів і вирушила у відпустку. Попзірку сфотографували у Аспені — курортному містечку у США, де люблять відпочивати багатії та знаменитості у зимовий час. Ймовірно саме там співачка проведе Різдво і зустріне Новий рік у колі друзів та своїх дітей.

Мерая була як завжди гламурною та вишуканою, а сфотографували її спершу в магазині Gucci під час шопінгу. Співачка одягла тепле пальто кремового відтінку, в якого був хутряний комір та широкий пояс. Лук Кері доповнила теплими рукавичками, чоботами з монограмою бренду Gucci та окулярами. На шиї у зірки сяяло кольє з діамантами, а волосся вона вклала у об’ємні пишні локони.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Потім вона сходила до магазину одягу Kemo Sabe, який спеціалізується на речах у ковбойській естетиці. Ймовірно там Мерая придбала бежевий ковбойський капелюх, оскільки саме у ньому вийшла з магазина. Новий аксесуар зірки чудово поєднувався за кольором з її верхнім одягом.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Також у Аспені зараз проводить час Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Пару помітили 22 грудня, коли вони виходили з ресторану у спортивних луках.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

