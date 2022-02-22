У теплій дублянці та панамі: Емілі Ратаковскі на прогулянці із сином

У теплій дублянці та панамі: Емілі Ратаковскі на прогулянці із сином

Емілі Ратаковскі заскочили папараці під час прогулянки в Нью-Йорку.

30-річна модель вийшла на прогулянку зі своїм сином Сильвестром і собакою на прізвисько Коломбо і потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.

У місті все ще прохолодно, тому Емілі була досить тепло одягнена в руду дублянку з хутряним коміром і широкими манжетами, синю теплу панаму та чорний светр із високою горловиною. Дитину у візку Емілі вкрила теплим пледом.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

А нещодавно Ратаковскі брала участь у показі бренду Michael Kors під час Тижня моди у Нью-Йорку. На модне шоу зірка приїхала у яскравому пальті жовтого кольору в принт зебри від бренду Proenza Schouler, а також у білій футболці, джинсах та кедах.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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