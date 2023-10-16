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У теплій куртці та черевиках Prada: Нікі Гілтон заскочили на прогулянці в Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У теплій куртці та черевиках Prada: Нікі Гілтон заскочили на прогулянці в Нью-Йорку

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Іноді дівчина виходить просто купити каву в одній з міських кав'ярень або просто гуляє, базікавши телефоном. Цього разу її помітили з подругою.

39-річна світська левиця і молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — зовсім недавно сяяла у розкішній бузковій сукні з пір'ям та квітковим принтом на показі весільної колекції Bronx And Banco, який минув у готелі Baccarat у Нью-Йорку. Однак у повсякденному житті вона, звичайно ж, одягається значно простіше.

У неділю, 15 жовтня, знаменитість помітили на прогулянці в Нью-Йорку в лаконічному та повсякденному вбранні, оскільки на мільйонерці була тепла куртка оливкового відтінку, чорна кофта, скінні джинси та чорні черевики від Prada.

Також Нікі зібрала волосся у високий пучок, одягла сонцезахисні окуляри та завершила образ сумкою-хобо.

Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
311
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