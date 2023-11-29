У теплій шапці і з валізою в руці: Кіану Рівза помітили дорогою на інтерв'ю

Кіану Рівз, зірка фільмів "Матриця" та "Джон Вік", потрапив до об'єктивів фотографів, коли прямував на шоу Jimmy Kimmel Live у Лос-Анджелесі. Ймовірно, Рівз з'явиться у новому випуску програми.

Одягнений він був, як завжди, просто і непримітно. На Рівзі були темні джинси, його улюблений вельветовий піджак, футболка з V-подібним вирізом, а також коричневі трекінгові черевики.

Також актор утеплився, оскільки одягнув шапку та замотав шию шарфом. У руці він віз валізу.

Кіану Рівз / Фото: Getty Images

Взагалі піджаки, черевики та футболки — улюблений одяг Рівза. Актор часто поєднує ці три речі. Наприклад, якось його помітили папараці в Аризоні, біля концертної зали Crescent Ballroom, де він виступав зі своїм гуртом Dogsta. Щоправда, тоді він замість шапки одягнув кепку.

Кіану Рівз / Фото: Getty Images

Читайте також:

Меми з сумним Кіану Рівзом (5 фото)