У теплій водолазці та штанах: Вікторія Бекхем під прицілом папараці в Парижі

50-річна Вікторія Бекхем прибула до Парижа, щоб презентувати публіці свою нову колекцію прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026. Дорогою на розкішне шоу, коли вона виходила з готелю, модельєрку сфотографували папараці.

Вікторія одягла монохромне вбрання, яке включало теплу водолазку та вільні штани з високою посадкою. Образ вона доповнила білими туфлями на підборах, сонцезахисними окулярами від свого бренду, а також діамантовим браслетом та годинником на зап'ястях.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Коли показ завершився, Бекхем вийшла до гостей, щоб подякувати та привітати.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Підтримати Вікторію прийшли два її сини 20-річний Круз, 22-річний Ромео та 13-річна дочка Гарпер, яка за традицією йшла з батьком сімейства Девідом Бекхемом.

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