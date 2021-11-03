У теплому пальті та оригінальних джинсах: стильна осінный лук від Голлі Беррі

У теплому пальті та оригінальних джинсах: стильна осінный лук від Голлі Беррі

Голлівудська зірка показала, як стильно поєднувати джинси з декором та тепле пальто.

55-річна акторка Голлі Беррі продемонструвала стильний образ на вулицях Нью-Йорка, адже з'явилася у коричневому фактурному пальті та широких оригінальних джинсах, які були прикрашені різним нашитим камінням.

Образ завершили золоті прикраси, а також чорні черевики на шнурках. Волосся Голлі уклала в об'ємні і трохи недбалі локони. На обличчі вона мала захисну маску, а в руці вона несла телефон. Куди точно прямувала акторка у такому образі невідомо, але фото папараці зробили у районі Челсі.

Холлі Беррі / Getty Images

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