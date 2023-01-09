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У теплому светрі і широких джинсах: Надя Дорофєєва поділилася новим знімком

У теплому светрі і широких джинсах: Надя Дорофєєва поділилася новим знімком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
707
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1 хв
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У теплому светрі і широких джинсах: Надя Дорофєєва поділилася новим знімком

Надя Дорофєєва

Артистка продемонструвала новий повсякденний образ.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нову світлину, на якій продемонструвала свій повсякденний лук.

Співачка позувала, сидячи на стільці, в теплому світлому светрі з високою горловиною і широких джинсах. Волосся Надя розпустила і заплела спереду дві тоненькі кіски. На тлі стояло велике дзеркало і крісло з одягом.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

"Мої 8 "виявилось" 2022-го року.

  • 1) виявилось, що бути чесним із собою - дуже складно
  • 2) виявилось, що я багато чого не зрозуміла вчасно
  • 3) виявилось, що все погане робить сильнішою
  • 4) виявилось, те, що крихке - доламається
  • 5) виявилось, що близькі люди - найпотужніша сила
  • 6) виявилось, що мені достатньо однієї малесенької косметички (bb крем, олівець для губ і брів, гігієнічна помада)
  • 7) виявилось, що одна фраза може змінити життя
  • 8) виявилось, що зробити донат - як чудовий сеанс психотерапії, дає надію", - написала Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше Надя показала інші цікаві домашні селфі.

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Дата публікації
Перегляди
707
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