У теплому светрі і широких джинсах: Надя Дорофєєва поділилася новим знімком

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нову світлину, на якій продемонструвала свій повсякденний лук.

Співачка позувала, сидячи на стільці, в теплому світлому светрі з високою горловиною і широких джинсах. Волосся Надя розпустила і заплела спереду дві тоненькі кіски. На тлі стояло велике дзеркало і крісло з одягом.

Надя Дорофєєва

"Мої 8 "виявилось" 2022-го року.

1) виявилось, що бути чесним із собою - дуже складно

2) виявилось, що я багато чого не зрозуміла вчасно

3) виявилось, що все погане робить сильнішою

4) виявилось, те, що крихке - доламається

5) виявилось, що близькі люди - найпотужніша сила

6) виявилось, що мені достатньо однієї малесенької косметички (bb крем, олівець для губ і брів, гігієнічна помада)

7) виявилось, що одна фраза може змінити життя

8) виявилось, що зробити донат - як чудовий сеанс психотерапії, дає надію", - написала Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше Надя показала інші цікаві домашні селфі.

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