У теплому светрі і широких джинсах: Надя Дорофєєва поділилася новим знімком

Артистка продемонструвала новий повсякденний образ.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нову світлину, на якій продемонструвала свій повсякденний лук.
Співачка позувала, сидячи на стільці, в теплому світлому светрі з високою горловиною і широких джинсах. Волосся Надя розпустила і заплела спереду дві тоненькі кіски. На тлі стояло велике дзеркало і крісло з одягом.
"Мої 8 "виявилось" 2022-го року.
- 1) виявилось, що бути чесним із собою - дуже складно
- 2) виявилось, що я багато чого не зрозуміла вчасно
- 3) виявилось, що все погане робить сильнішою
- 4) виявилось, те, що крихке - доламається
- 5) виявилось, що близькі люди - найпотужніша сила
- 6) виявилось, що мені достатньо однієї малесенької косметички (bb крем, олівець для губ і брів, гігієнічна помада)
- 7) виявилось, що одна фраза може змінити життя
- 8) виявилось, що зробити донат - як чудовий сеанс психотерапії, дає надію", - написала Дорофєєва.
Нагадаємо, раніше Надя показала інші цікаві домашні селфі.
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