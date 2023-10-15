Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У теплому вбранні та за руку із сином: Емілі Ратаковскі на прогулянці в Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У теплому вбранні та за руку із сином: Емілі Ратаковскі на прогулянці в Нью-Йорку

Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром / Фото: Getty Images

Модель та акторка Емілі Ратаковскі утеплилася і вийшла на прогулянку із сином.

Емілі та її дворічний син Сильвестр прогулювалися вулицями Нью-Йорка, коли їх заскочили фотографи.

Емілі була одягнена у чорний джемпер, широкі штани зі стрілками, а зверху на ній був довгий шкіряний плащ. Зірка взула сірі кросівки, повісила сумку через плече, доповнила образ великими золотими сережками та чорними сонцезахисними окулярами. Волосся Емілі розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Її син був у теплій флісовій кофті та штанях з принтом слонів, взутий у руді черевики і без шапки.

Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром / © Getty Images
Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше модель сфотографували в Нью-Йорку в чоботях і сукні з бантом. Зірка потрапила під приціл папараці, коли виходила зі студії, де записували її черговий подкаст High/Low.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
383
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація