У теплому вбранні та за руку із сином: Емілі Ратаковскі на прогулянці в Нью-Йорку

Модель та акторка Емілі Ратаковскі утеплилася і вийшла на прогулянку із сином.

Емілі та її дворічний син Сильвестр прогулювалися вулицями Нью-Йорка, коли їх заскочили фотографи.

Емілі була одягнена у чорний джемпер, широкі штани зі стрілками, а зверху на ній був довгий шкіряний плащ. Зірка взула сірі кросівки, повісила сумку через плече, доповнила образ великими золотими сережками та чорними сонцезахисними окулярами. Волосся Емілі розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Її син був у теплій флісовій кофті та штанях з принтом слонів, взутий у руді черевики і без шапки.

Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше модель сфотографували в Нью-Йорку в чоботях і сукні з бантом. Зірка потрапила під приціл папараці, коли виходила зі студії, де записували її черговий подкаст High/Low.

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