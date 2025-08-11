ТСН у соціальних мережах

У теракотовому бікіні: пишнотіла модель із Панами похизувалася величезними сідницями

28-річна модель plus-size Грейсі Бон розбурхала уяву підписників пікантним фото.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — потішила фоловерів в Instagram новим пікантним знімком.

На фото красуня постала у купальнику теракотового відтінку на завʼязках. Модель похизувалася пишними грудьми і величезними сідницями.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Свій пляжний лук Грейсі доповнила золотими прикрасами, макіяжем із накладними віями і коричневою помадою і довгим манікюром.

Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовому купальнику продемонструвала спокусливі форми.

