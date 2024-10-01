У теракотовому жакеті і шкіряних штанях-чоботях: модель Девон Віндзор у стильному аутфіті позувала на показі

Екс"ангел" Victoria's Secret приїхала до Парижа на Тиждень моди.

Американська модель Девон Віндзор відвідала показ бренду Stella McCartney, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

На івенті вона постала у стильному двобортному жакеті оверсайз теракотового відтінку з принтом, який поєднала зі шкіряними штанями-чоботями кольору бургунді. Лук Девон доповнила чорною сумкою.

Девон Віндзор / Фото: Associated Press

Віндзор зробила хвилясте укладання і макіяж із помадою шоколадного відтінку. Вуха вона прикрасила золотими сережками.

Девон Віндзор / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на показі також побувала модель plus-size Ешлі Грем, яка обрала для своєї появи білий тренч довжиною міді.

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