У тіарі та сережках-люстрах: розглядаємо образ до Дня святого Валентина молодої Елізабет Тейлор

Через рік після весілля її із чоловіком запросили на особливий захід у Франції.

У 24 роки акторка Елізабет Тейлор вийшла заміж втретє за американця Майкла Тодда. Вони побралися 2 лютого 1957 року і через рік – 14 лютого 1958-го – були запрошені на бал на честь Дня святого Валентина, що відбувся у Парижі.

Того дня молода акторка з'явилася на публіці у чарівній світлій сукні, прикрашеній квітковим принтом, яку носила в поєднанні з гламурними туфлями на підборах, норковою шубою та клатчем.

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

Свій вечірній образ акторка тоді доповнила особливими прикрасами, які подарував їй чоловік. На Елізабет була тіара з діамантами, а також розкішні сережки-люстри, також із діамантами.

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

У цьому шлюбі у пари народилася дочка Елізабет Френсіс. Однак він не продовжився довго — 1958-го Тодд розбився на смерть на літаку.

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