У тигровому бікіні: спокуслива Кім Кардашян блиснула пишним декольте на пляжі

44-річна зірка реаліті сама рекламує купальники свого бренду.
Кім Кардашян поділилася з підписниками в Instagram знімком із фотосесії для рекламної кампанії нової колекції купальників її власного бренду Skims.
Зірка реаліті звабливо позувала на пляжі у сексуальному купальнику на зав'язках із тигровим принтом. Ліф чудово підкреслив її пишні і спокусливі груди.
У Кардашян було мокре волосся і легкий макіяж у нюдово-бежевих відтінках. Біля неї лежали зелені кокоси.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян похизувалася сексуальними формами у леопардовому бікіні.
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