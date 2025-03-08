У тигровому бікіні: спокуслива Кім Кардашян блиснула пишним декольте на пляжі

44-річна зірка реаліті сама рекламує купальники свого бренду.

Кім Кардашян поділилася з підписниками в Instagram знімком із фотосесії для рекламної кампанії нової колекції купальників її власного бренду Skims.

Зірка реаліті звабливо позувала на пляжі у сексуальному купальнику на зав'язках із тигровим принтом. Ліф чудово підкреслив її пишні і спокусливі груди.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

У Кардашян було мокре волосся і легкий макіяж у нюдово-бежевих відтінках. Біля неї лежали зелені кокоси.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян похизувалася сексуальними формами у леопардовому бікіні.

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