У тигровому комбінезоні з паєтками: Кім Кардашян у гламурному образі сходила на день народження Бейонсе

Зірка реаліті обрала для свого виходу сексуальне вбрання від Balenciaga.

Кім Кардашян продемонструвала в Instagram гламурний образ, у якому вона сходила на вечірку з нагоди дня народження Бейонсе в особняку Бел-Ейр.

Зірка реаліті одягла обтислий червоний комбінезон-чоботи з паєтками і тигровим принтом із весняної колекції Balenciaga 2020. Вбрання ідеально підкреслило сексуальну фігуру Кім.

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Аутфіт вона доповнила стильними чорними окулярами і мініатюрною чорною сумочкою.

У цьому луку Кардашян влаштувала імпровізовану фотосесію.

А її сестра - Глоя Кардашян - сяяла у срібному кроптопі, мініспідниці і ботфртах. Блискучою була також сумочка.

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