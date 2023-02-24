У тигровому жакеті-сукні і ботфортах зі шнурівками: Джоді Тернер Сміт в ефектному образі прийшла на фешншоу

36-річна акторка обрала для свого виходу гламурний лук, у якому привернула до себе увагу всіх довкола.

Джоді Тернер Сміт відвідала показ Модного дому Gucci, який відбувся в межах Міланського тижня моди.

Акторка мала ефектний вигляд, який не залишився без увагу серед гостей фешншоу.

На Джоді був гламурний тигровий жакет-сукня, розшитий лелітками, з накладними кишенями. Верх Сміт поєднала з капроновими чорними колготами з принтом і високими чорними ботфортами зі шнурівками. Талію вона підкреслила широким чорним лакованим поясом із великою пряжкою.

Джоді Тернер Сміт / Фото: Getty Images

Лук акторка доповнила чорним головним убором, масивними чорними окулярами і чорною сумочкою з шипами. У вухах у Джоді були золоті сережки-списи, на шиї – широкий ланцюжок, а на пальцях – золоті каблучки. Молочний довгий манікюр завершив стильний аутфіт акторки.

Нагадаємо, на показі Gucci також побувала Сальма Гаєк разом зі совєю 16-річної донькою Валентиною Паломою Піно.

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