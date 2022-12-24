У тісній сукні та на платформах: Донателла Версаче привітала всіх зі святами та показала свою розкішну ялинку

Сукня сиділа на фігурі дизайнерки дуже добре, а її святкова ялинка була прикрашена стильно та зі смаком.

67-річна Донателла Версаче поділилася з шанувальниками в Instagram серією розкішних фотографій, на яких вона позувала в фіолетовій сукні від свого Модного дому.

Вбрання не мало рукавів, а його талію прикрашала імітація корсета. Також Донателла взула стильні чоботи в тон сукні на високій платформі та доповнила лук масивною каблучкою на пальці, укладанням та макіяжем.

Позувала дизайнерка на тлі пишно прикрашеної блакитними, прозорими та сріблястими кульками ялинки у своєму будинку.

Донателла Версаче / Фото: Інстаграм Донателла Версаче

Компанію модельєрці склав на фото її пес — джек-рассел-тер'єр на окличку Міс Одрі.

Донателла Версаче / Фото: Інстаграм Донателла Версаче

Міс Одрі / Фото: Інстаграм Донателла Версаче

Також у своєму зверненні до шанувальників Донателла привітала всіх зі святами та повідомила, що робить пожертву у Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом.

"У цей час так важливо думати про турботу про інших. Цього року я роблю пожертву у Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом @ejaf і хотіла б, щоб ви зробили те саме, якщо можете, використовуючи посилання в моїй біографії. Не менш важливо і те, що цього святкового сезону, будь ласка, допоможіть підвищити обізнаність про ВІЛ, поговоривши зі своїми друзями та сім'єю, допомагаючи зруйнувати стигматизацію. Разом ми зможемо покінчити зі СНІДом до 2030 року! Я посилаю вам всю свою любов і бажаю миру, здоров'я та щастя 2023 року", — написала вона.

Також важливо і те, що на стіні біля ялинки висів великий портрет покійного брата Донателли — Джанні Версаче.

Донателла Версаче / Фото: Інстаграм Донателла Версаче

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