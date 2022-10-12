У тісному корсеті та спідниці-олівці: зірка "Корони" Ванесса Кірбі на червоній доріжці кінофестивалю

Образ зірки був дуже елегантним та не перевантажений аксесуарами.

Ванесса Кірбі — досить відома британська акторка, яка з'являлася в десятках успішних фільмів, проте її зірка запалилася після ролі в серіалі "Корона", де вона зіграла принцесу Маргарет — молодшу сестру покійної королеви Великої Британії Єлизатети II.

Під час Лондонського кінофестивалю зірка з'явилася на червоній доріжці, оскільки на заході презентували новий фільм за участю — драму "Син".

На заході Ванесса зачарувала публіку своїм елегантним образом від французького Модного дому Schiaparelli. На акторці був чорний оксамитовий корсет із баскою та спідниця-олівець.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Єдиними яскравими деталями образу стали золота блискавка на корсеті та заклепки на задній частині спідниці. Жодних прикрас у цьому луку Ванесса більше не використовувала, окрім однієї каблучки на руці з діамантами. Волосся акторки було зібрано у високу зачіску, а на обличчі у неї був досить лаконічний макіяж з червоною помадою, густо нафарбованими віями та укладеними бровами.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Фільм "Син", у якому з'явиться Кірбі, є завершальною частиною трилогії про сімейні стосунки. У акторки у картині другорядна роль, а головні дісталися Г'ю Джекману та Лорі Дерн. Два перші фільми називалися "Мати" та "Батько". Нагадаємо, що частина "Батько" була оцінена дуже високо і на 93-й церемонії вручення премії "Оскар" Ентоні Гопкінс, який зіграв у фільмі, був нагороджений за "Найкращу чоловічу роль", а сценарій фільму виграв у категорії "Найкращий адаптований сценарій" .

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