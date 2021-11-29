У тісному кроптопі та мініспідниці: Ельза Госк похизувалася яскравим луком

У тісному кроптопі та мініспідниці: Ельза Госк похизувалася яскравим луком

Шведська манекенниця Ельза Госк показала кадри, на яких зображена в новому яскравому аутфіті.

Екс"ангел" Victoria's Secret приміряла рожевий кроптоп, який сильно притискав їй груди, мініспідницю та пальто з цього ж комплекту і постала у такому аутфіті перед камерою.

Ельза зазначила у підписі бренд @maisonvalentino і написала: "Одержима — це м'яко сказано", коментуючи свій аутфіт.

Знаменитість любить приміряти різні образи та красуватися перед камерою. Цього разу вона доповнила аутфіт рожевим манікюром, білим клатчем із золотою фурнітурою, золотим ланцюгом та прикрасою з медальйоном на шиї, а біле розпущене волосся заколола рожевими шпильками. Образ вийшов стильний та дуже яскравий.

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