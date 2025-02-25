У тій самій сукні на червону доріжку: Лілі Гладстон повторила своє вбрання з "Оскара"

Зірка знову одягла свою блискучу чорну сукню, одну зі своїх найзнаковіших вбрань.

Акторка Лілі Гладстон, яка отримала минулого року "Оскар" за роль у фільмі "Вбивці квіткової повні", з'явилася на афтепаті Vanity Fair Oscar в елегантній сукні від бренду Gucci.

Це було вбрання розшите бісером і прикрашене білим оздобленням на квадратному декольте. Сукню вона тоді доповнила кольє на шиї у вигляді віяла, а також гламурним браслетом.

Лілі Гладстон 2024 року / Фото: Associated Press

Через майже рік від того дня, Лілі повторно одягла цю сукню. Акторка з'явилася у цьому елегантному вбранні на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США. Цього разу вбрання вона доповнила великими круглими сережками, а волосся зібрала в низький пучок.

Лілі Гладстон 2025 року / Фото: Associated Press

Таким чином вона продемонструвала свою ощадливість та підтримку сталої моди. Але подібне практикує не лише Лілі, а також інші знаменитості і навіть королівські особи і однією з тих, хто часто повторно одягає старі сукні є королева Данії Мері.

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