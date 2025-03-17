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У толстовці, джинсах та майже без макіяжу: Адріана Ліма сходила на футбольний матч

У толстовці, джинсах та майже без макіяжу: Адріана Ліма сходила на футбольний матч

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Бразильська модель Адріана Ліма була зазнімкована папараці на футбольному матчі.

43-річна модель відвідала гру між командами ФК "Парі Сен-Жермен" та ФК "Олімпік" із Марселя на стадіоні в Парижі.

Модель одягла синю толстовку, широкі джинси та світле пальто в ялинку з поясом зверху та в руках тримала маленьку хутряну бананку. Ліма була практично без макіяжу на обличчі, у її вухах блищало кілька сережок-цвяшок, а волосся вона зібрала в низький пучок.

Адріана Ліма / © Getty Images
Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Адріана показала, як у стягувальній спідній білизні знімалася для нового випуску Perfect.

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