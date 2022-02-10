У толстовці та спортивних штанях: Єву Лонгорію заскочили під час прогулянки Нью-Йорком

У толстовці та спортивних штанях: Єву Лонгорію заскочили під час прогулянки Нью-Йорком

Рідкісні кадри вдалося зробити папараці в Нью-Йорку.

Вони сфотографували акторку Єву Лонгорію під час прогулянки в Сохо.

Через п'ять днів Єва відсвяткує 47-й день народження. Лонгорія йшла вулицею, одягнена в толстовку, спортивні штани, чорне тепле пальто, яке було розстебнуте, а також взута в білі кросівки. Жодної охорони поряд з нею не було помічено. Акторка мала насичений макіяж на обличчі, сережки-кільця у вухах і темний манікюр на нігтях. Волосся Єва розпустила, а маску для обличчя несла в руці.

Єва Лонгорія / Getty Images

Можливо, Єва брала участь у якихось зніманнях, а може просто прогулювалася містом, невідомо. В Instagram Лонгорія теж опублікувала фото у цьому образі з підписом:

"Ми прибули до Нью-Йорка! @casadelsoltequila". Ймовірно, як амбасадорка бренду текіли, Єва планує взяти участь у якихось заходах, пов'язаних із цією своєю роботою.

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