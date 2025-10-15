ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

У тому ж кардигані: Наталі Портман сфотографували у Франції і всіх зацікавило її вбрання

Актриса показала, як стильно носити кардиган цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман, яка прославилася в юному віці завдяки ролі у фільмі «Леон», презентувала у Франції свою нову роботу. Вона стала продюсеркою мультфільму «Арко» й озвучила одного з персонажів. Але також у межах 17-го кінофестивалю «Люм’єр» Наталі відвідала захід «Майстер-клас Наталі Портман».

Вона виступила перед великою аудиторією людей, але також багатьох зацікавили не її таланти, а її вбрання. Річ у тім, що Портман була одягнена у світлі джинси та оверсайз блейзер, які поєднала з коротким чорним кардиганом, оздобленим мереживом. На плечі у Наталі була невелика чорна сумка.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Днем раніше Портман одягла точно такий самий кардиган, але теракотового кольору, у поєднанні з чорною мініспідницею і босоніжками Dior на платформі.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Нагадаємо, що також раніше показала, як носити светр цієї осені, акторка Кеті Голмс, яку сфотографували в Нью-Йорку.

Образи акторки Наталі Портман (28 фото)

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

© Getty Images

Наталі Портман_4 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie