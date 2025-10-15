У тому ж кардигані: Наталі Портман сфотографували у Франції і всіх зацікавило її вбрання

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман, яка прославилася в юному віці завдяки ролі у фільмі «Леон», презентувала у Франції свою нову роботу. Вона стала продюсеркою мультфільму «Арко» й озвучила одного з персонажів. Але також у межах 17-го кінофестивалю «Люм’єр» Наталі відвідала захід «Майстер-клас Наталі Портман».

Вона виступила перед великою аудиторією людей, але також багатьох зацікавили не її таланти, а її вбрання. Річ у тім, що Портман була одягнена у світлі джинси та оверсайз блейзер, які поєднала з коротким чорним кардиганом, оздобленим мереживом. На плечі у Наталі була невелика чорна сумка.

Наталі Портман / © Getty Images

Днем раніше Портман одягла точно такий самий кардиган, але теракотового кольору, у поєднанні з чорною мініспідницею і босоніжками Dior на платформі.

Наталі Портман / © Getty Images

Нагадаємо, що також раніше показала, як носити светр цієї осені, акторка Кеті Голмс, яку сфотографували в Нью-Йорку.