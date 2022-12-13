У тонкій сукні і без бюстгальтера: Памела Андерсон з'явилася у провокаційному образі на показі Jacquemus

Акторка давно не з'являлася на публіці, тому її присутність на цьому модному шоу стала головною подією дня.

Французький дизайнер Сімон Порт Жакмюс презентував під Парижем свою нову колекцію Jacquemus весна-літо 2023, що отримала назву Le Raphia ("Рафія").

Гостями цього модного заходу стали модель Тіна Кунакі та її чоловік актор Венсан Кассель, легендарна Софі Марсо, Айріс Лоу, а також секс-символ 90-х – акторка та модель Памела Андерсон.

Поява Памели на показі була досить несподіваною і попри інших зіркових гостей, саме вона привертала всю увагу фотографів та публіки. Тим паче, що з'явилася Андерсон у луку з нової колекції дизайнера, який складався з білої сукні з американською проймою, через яку трохи було видно пишні груди зірки. Також сукню прикрашали високий розріз, кілька складок і драпування.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

На стегнах у сукні було щось подібне до баски з рафії. Бюстгальтер під тонке вбрання Памела традиційно не одягла, через що було чітко видно її груди.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Але також дуже цікавим і незвичайним був величезний капелюх, який акторка вирішила одягнути. Цей аксесуар також був прикрашений білою рафією, яка була темою цього шоу. Завершували образ мюлі, одна рукавичка та насичений макіяж очей.

Це був перший показ мод, який Жакмюс провів після свого весілля з Марко Маестрі 27 серпня. Розкішне весілля у Франції тоді відвідало також багато зірок, серед яких була і Дуа Ліпа.

Сімон Порт Жакмюс та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Сімон Порт Жакмюс та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

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