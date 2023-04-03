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У тонкій сукні та чоботях: Гайді Клум потрапила під приціл папараці дорогою на роботу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2090
Час на прочитання
1 хв
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У тонкій сукні та чоботях: Гайді Клум потрапила під приціл папараці дорогою на роботу

Гайді Клум / Фото: Getty Images

49-річна манекенниця знову була помічена дорогою на знімання проєкту America's Got Talent у Пасадені.

Мати чотирьох дітей Гайді Клум продемонструвала свою розкішну фігуру в чорній сукні з довгими рукавами, розмірами з боків і контрастним червоно-жовтим принтом. Образ свій модель доповнила високими чорними чоботами із лакованої шкіри на шпильці та чорною сумкою зі шкіри крокодила.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також на обличчі у Клум були великі сонцезахисні окуляри в червоній оправі, вона розпустила волосся і одягла сережки у формі квітки. Образ вийшов, як завжди, привабливим. Втім, на знімання America's Got Talent модель інших і не демонструє. Зірка працює суддею проєкту вже десять років.

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Дата публікації
Перегляди
2090
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