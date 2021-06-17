У топі-бандо і штанях з розрізами: Надя Дорофєєва продемонструвала сексуальний лук від української дизайнерки

Артистка в образі total black зустрілася з пресою.

Надя Дорофєєва сходила на інтерв'ю з нагоди виходу її нового синглу "Почему" і кліпу на нього. Для цього вона обрала ефектне чорне вбрання від української дизайнерки Олени Буреніної.

Лук Наді складався з трикотажного топа-бандо з хитросплетеними шнурками і штанів з високою талією та розрізами на стегнах з весняно-літньої колекції I AM LOVE Elena Burenina.

Надя Дорофєєва в наряді від Elena Burenina/Прес-служба

Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками і невеликою зеленою сумкою. Вона мала стильний і сексуальний вигляд.

А ось такий це вбрання мало вигляд на моделі під час показу, який минув в межах Ukrainian Fashion Week.

Модель у вбранні від Elena Burenina/Прес-служба

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