У топі-бандо і штанях з розрізами: Надя Дорофєєва продемонструвала сексуальний лук від української дизайнерки

Артистка в образі total black зустрілася з пресою.
Надя Дорофєєва сходила на інтерв'ю з нагоди виходу її нового синглу "Почему" і кліпу на нього. Для цього вона обрала ефектне чорне вбрання від української дизайнерки Олени Буреніної.
Лук Наді складався з трикотажного топа-бандо з хитросплетеними шнурками і штанів з високою талією та розрізами на стегнах з весняно-літньої колекції I AM LOVE Elena Burenina.
Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками і невеликою зеленою сумкою. Вона мала стильний і сексуальний вигляд.
А ось такий це вбрання мало вигляд на моделі під час показу, який минув в межах Ukrainian Fashion Week.
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