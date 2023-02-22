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У топі-бандо та джинсах без пояса: епатажна Джулія Фокс із дворічним сином прийшла на показ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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680
Час на прочитання
1 хв
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У топі-бандо та джинсах без пояса: епатажна Джулія Фокс із дворічним сином прийшла на показ

Джулія Фокс із сином / Фото: Getty Images

Епатажна модель Джулія Фокс була заскочена папараці в Мілані, коли разом з маленьким сином прямувала на показ Diesel у перший день Міланського тижня моди.

На публіці 33-річна Фокс з'явилася в короткому топі бандо та джинсах із низькою посадкою, накинувши на плечі джинсову куртку. У руках Фокс тримала маленьку сумку, яка була також з деніму і була взута в гостроносе взуття на підборах. Дворічного сина Валентино Фокс тримала за руку.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Волосся Джулії було пофарбовано в пекучий червоний колір, а макіяж на обличчі був дуже насичений, а ось брови, навпаки, вибілені. Нещодавно зі "стертими" бровами з'явилася на вечірці у Лондоні модель plus size Ешлі Грем.

Маленький син Джулії Фокс мав чарівний вигляд. Він був теж у джинсовій куртці та маленьких джинсах, а також у білій футболці з імітацією жилетки та ковбойських чоботях.

Джулія Фокс із сином / © Getty Images
Джулія Фокс із сином / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували 5 найдивніших виходів Джулії Фокс, які зірка демонструвала публіці минулого тижня.

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Дата публікації
Перегляди
680
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