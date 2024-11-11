У топі-бандо та леопардовій спідниці: вагітна дівчина Венсана Касселя з оголеним животом станцювала перед камерою

Зважаючи на все, вагітність моделі проходить чудово.

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є її бойфренд – 57-річний актор Венсан Кассель. Дівчина не приховує своє цікаве становище, а навпаки, часто публікує у своєму Instagram фото та відео.

Так, на новому відео Нара станцювала перед камерою. Судячи з її настрою, вагітність проходить легко. Вона одягнена в топ-бандо від купальника та легку леопардову спідницю. Волосся моделі заплетене в тонкі коси і зібране в хвіст, а її літній образ доповнюють золота моно-сережка і браслет на руці.

"Моє кохання", — написав Венсан Кассель у коментарях під відео.

instagram.com/narahbaptista/

Нагадаємо, раніше Нара Баптіста поділилася відвертою фотографією – вона позувала оголеною у ліжку.

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