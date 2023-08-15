У топі-бандо та мішкуватих шортах: супермодель Емілі Ратаковскі блиснула ідеальним пресом

Під час прогулянки вона дивилася щось у своєму телефоні та навіть не звертала уваги на фотографів.

32-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі продемонструвала свій підтягнутий прес у білому вкороченому топі-бандо та мішкуватих джинсових шортах із низькою посадкою, коли вийшла на ранкову прогулянку Нью-Йорком.

Топ зірки не мав бретельок, а от шорти були у світло-блакитному відтінку. Доповнила образ зірка кросівками та сумкою-хобо на широкому ремінці від бренду Loewe.

Також Емілі розпустила волосся, одягла безліч золотих прикрас і зробила трендовий лате-макіяж через який зараз всі божеволіють.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ємілі знову співпрацює з Victoria's Secret і знялася у пікантному проморолику нової лінії бюстгальтерів.

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