У топі-бандо та мішкуватих шортах: супермодель Емілі Ратаковскі блиснула ідеальним пресом

Під час прогулянки вона дивилася щось у своєму телефоні та навіть не звертала уваги на фотографів.
32-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі продемонструвала свій підтягнутий прес у білому вкороченому топі-бандо та мішкуватих джинсових шортах із низькою посадкою, коли вийшла на ранкову прогулянку Нью-Йорком.
Топ зірки не мав бретельок, а от шорти були у світло-блакитному відтінку. Доповнила образ зірка кросівками та сумкою-хобо на широкому ремінці від бренду Loewe.
Також Емілі розпустила волосся, одягла безліч золотих прикрас і зробила трендовий лате-макіяж через який зараз всі божеволіють.
Нагадаємо, що Ємілі знову співпрацює з Victoria's Secret і знялася у пікантному проморолику нової лінії бюстгальтерів.
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