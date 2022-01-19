У топі-бандо та спідниці з розрізом: розкішна Жизель Олівейра поділилася новим образом

Бразильська модель Жизель Олівейра поділилася з шанувальниками в Instagram ефектним луком, який ідеально підійде для вечірки.
Зірка позувала у чорному атласному топі-бандо на тонких бретельках від Are You Am I, який поєднала із чорною спідницею Revolve, прикрашеною зірками. Доповнили лук Жизель лаковані чоботи Song Of Style, лаконічне кольє на шиї, сережки та макіяж.
Знімки було зроблено на Лос-Анджелесі, куди ще минулого року Олівейра переїхала.
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