У топі-бандо та спідниці з високим розрізом: розкішна Жасмін Тукс позувала на Мальдівах

32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – улетіла на відпочинок на Мальдіви, звідки регулярно постить барвисті фотографії та показує свої пляжні луки.

Так, дівчина показала серію знімків, на яких позує біля океану. На ній білий костюм, що складається з топа-бандо із золотою морською зіркою посередині і спідниці з високим розрізом, який дозволив Жасміну продемонструвати свої довгі стрункі ноги. Волосся зірка зібрала в тугий пучок і доповнила образ великими золотими сережками у вигляді черепашок.

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Перебувати в ідеальній фізичній формі Тукс допомагають регулярні тренування, одну з яких вона нещодавно показувала.

Нагадаємо, Жасмін Тукс стала вперше мамою 23 лютого цього року. Вона народила дочку, яку назвала Мія Вікторія. А лише через три місяці вже похизувалася стрункою фігурою на благодійному вечорі організації amfAR Cinema Against AIDS, мета якого — допомагати організаціям, що борються зі СНІДом.

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