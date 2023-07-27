У топі без білизни та джинсах: Емілі Ратаковскі на прогулянці із собаками

32-річна американська модель та акторка майже щодня потрапляє в об'єктиви вуличних фотографів, коли гуляє зі своїм собакою.

Вчора Емілі Ратаковскі знову заскочили папараці на прогулянці у Нью-Йорку. Зірка була одягнена в білий топ з вирізом на животі та лямкою навколо шиї та бурштинові штани зі зміїним принтом та взута у кросівки. Волосся Емілі було розпущене, нещодавно вона пофарбувала його у яскравіший відтінок і обрізала чубчик. На шиї мала золоту прикрасу, на обличчі великі окуляри від сонця, а на плечі висіла чорна сумка.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Вигулювала Ратаковскі не лише свого пса Коломбо, а ще й якогось мопса.

Згодом зірку ще раз сфотографували на прогулянці. Цього разу на Емілі була довга біла футболка, яку вона поєднувала з оливковими штанами та білими кросівками. Дівчина мала спокійний вигляд і не переживала, що її переслідували папараці.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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