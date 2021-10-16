У топі без бретелей і клатчем з хутра: Кортні Кардашян сходила з бойфрендом до ресторану

Під час свого перебування в Нью-Йорку закохані щодня потрапляють під приціл фотографів, коли ходять вечеряти.
Старша з сестер Кардашян проводить зараз час зі своїм бойфрендом Тревісом Баркером в Нью-Йорку. Пару помітили вчора ввечері, коли вони прямували до ресторану The Polo Bar відкритого брендом Ralph Lauren.
Обидва були одягнені з ніг до голови в чорні образи. Кортні, наприклад, вибрала широкі штани зі стрілками і топ без бретелей. Образ знаменитості доповнили клатч з хутра, чорний манікюр і черевики з квадратними носками
А ось Тревіс одягнув однотонну футболку, вузькі штани і черевики. На шиї у рок-музиканта було намисто з черепами.
Днем раніше пару теж помітили разом дорогою в модний заклад, де вони вечеряли. Кортні тоді була одягнена в ефектне міні.
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