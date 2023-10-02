У топі без бретельок та джинсах: Блейк Лайвлі привернула увагу фотографів на футбольному матчі

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс щасливі батьки чотирьох дітей. Але завжди знаходять час на побачення та зустрічі з друзями.

Голлівудська пара відвідала матч НФЛ між "Нью-Йорк Джетс" та "Канзас-Сіті Чіфс" у неділю, 1 жовтня 2023 року, у Нью-Йорку. Блейк була в чорній майці без бретельок і чорних джинсах, майже без макіяжу на обличчі та з розпущеним волоссям. Поруч із нею стояв її чоловік Раян Рейнольдс одягнений у смугасту сорочку та сині джинси, а з іншого боку, була співачка та подруга Блейк – Тейлор Свіфт. Вона була в чорному топі з довгими рукавами та коротких шортах.

Тейлор Свіфт, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Associated Press

Також пару заскочили папараці після гри із захисником "Канзас-Сіті Чіфс" Патріком Магоумсом.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Associated Press

А днями Блейк заскочили у шкіряній спідниці та з сумкою Louis Vuitton, коли вона виходила з італійської піцерії Emilio's Ballato у Нью-Йорку, де провела вечір із Тейлор Свіфт, Софі Тернер та своєю сестрою.

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