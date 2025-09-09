У топі-бюстьє, жакеті та спідниці: ефектну Дженніфер Еністон заскочили в Нью-Йорку

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Реклама

Наразі акторка буде зайнята промокампанією нового сезону серіалу «Ранкове шоу», четвертий сезон якого виходить 17 вересня.

Раніше Еністон публікувала у своєму Instagram тизер нового сезону проєкту, в якому вона не лише грає одну з ключових ролей, а й разом із колегою Різ Візерспун виступає у ролі продюсерок.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Повернемося до образу Дженніфер на вулицях Нью-Йорка. Зірка була одягнена у чорний топ-бюстьє, чорний короткий жакет та атласну спідницю до колін із оборками. Взута Еністон була в мюлі на підборах, а на плечі мала невелику шкіряну сумку. Лук доповнювала бездоганна зачіска, окуляри зі світлими лінзами, золота прикраса на шиї та сережки-висячки у вигляді золотих каблучок. Також Джен зробила макіяж, світлий манікюр та одягла кілька каблучок на пальці. Її супроводжував охоронець.

Реклама

Днем раніше зірку заскочили також на вулицях міста. Вона була в стильному чорному жителі та штанях-кльош, доповнивши лук взуттям на підборах і маленькою сумкою.