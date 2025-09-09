ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

У топі-бюстьє, жакеті та спідниці: ефектну Дженніфер Еністон заскочили в Нью-Йорку

56-річна акторка потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Наразі акторка буде зайнята промокампанією нового сезону серіалу «Ранкове шоу», четвертий сезон якого виходить 17 вересня.

Раніше Еністон публікувала у своєму Instagram тизер нового сезону проєкту, в якому вона не лише грає одну з ключових ролей, а й разом із колегою Різ Візерспун виступає у ролі продюсерок.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Повернемося до образу Дженніфер на вулицях Нью-Йорка. Зірка була одягнена у чорний топ-бюстьє, чорний короткий жакет та атласну спідницю до колін із оборками. Взута Еністон була в мюлі на підборах, а на плечі мала невелику шкіряну сумку. Лук доповнювала бездоганна зачіска, окуляри зі світлими лінзами, золота прикраса на шиї та сережки-висячки у вигляді золотих каблучок. Також Джен зробила макіяж, світлий манікюр та одягла кілька каблучок на пальці. Її супроводжував охоронець.

Днем раніше зірку заскочили також на вулицях міста. Вона була в стильному чорному жителі та штанях-кльош, доповнивши лук взуттям на підборах і маленькою сумкою.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie