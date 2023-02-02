У топі-бюст'є і мініспідниці: сексуальний образ Талії Сторм на прем'єрі фільму

Талія Сторм відвідала прем'єрний показ фільму режисера Стівена Соденберга "Супер Майк: Останній танець" у Лондоні.

Артистка обрала для свого виходу спокусливий образ total black. На ній був корсетний топ-бюст'є, який підкреслив її сексуальне декольте, мініспідниця із металевим поясом-ланцюгом, колготи і взуття на високій платформі і підборах.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Лук Талія доповнила стильною сумкою Christian Dior Saddle Black.

Сторм зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж очей, оновила свій червоний манікюр і завершила аутфіт комплектом делікатних прикрас.

Нагадаємо, минулого разу Талія Сторм прийшла на премєру стрічки "Рейс" із неохайним облізлим манікюром.

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