У топі-бюст'є і мініспідниці: сексуальний образ Талії Сторм на прем'єрі фільму

24-річна британська співачка в образі total black продемонструвала струнку фігуру і спокусливе декольте.
Талія Сторм відвідала прем'єрний показ фільму режисера Стівена Соденберга "Супер Майк: Останній танець" у Лондоні.
Артистка обрала для свого виходу спокусливий образ total black. На ній був корсетний топ-бюст'є, який підкреслив її сексуальне декольте, мініспідниця із металевим поясом-ланцюгом, колготи і взуття на високій платформі і підборах.
Лук Талія доповнила стильною сумкою Christian Dior Saddle Black.
Сторм зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж очей, оновила свій червоний манікюр і завершила аутфіт комплектом делікатних прикрас.
Нагадаємо, минулого разу Талія Сторм прийшла на премєру стрічки "Рейс" із неохайним облізлим манікюром.
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