У топі-бюстьє і з чокером-квіткою: новий образ із фотосесії переможниці "Холостяка-12"

Переможниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – модель Катерина Лозовицька – показала в Instagram знімки з нового фотосету.

Перед об'єктивом фотокамери красуня постала у чорному топі-бюстьє, яке чудово підкреслило її сексуальне декольте. Її шию прикрашав трендовий чорний чокер із трикотажною квіткою.

Катерина Лозовицька/Instagram

Волосся Катерини було розпущене, а на обличчі був ніжний макіяж із акцентом на віях. У вухах були лаконічні золоті сережки.

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька/Instagram

Лозовицька продемонструвала татуювання-напис нижче ключиці.

Катерина Лозовицька/Instagram

Нагадаємо, у попередній фотосесії Катя позувала у розкішних вечірніх напівпрозорих сукнях максі.

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