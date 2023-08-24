У топі бюстьє та джинсах: Гайді Клум потрапила під приціл фотографів дорогою на роботу

50-річна супермодель Гайді Клум знову потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на знімання шоу America's Got Talent у Пасадені.

Цього дня Клум, яка нещодавно повернулася з відпустки з Італії, викликала фурор образом у чорному топі бюстьє без бретельок, який поєднувала з джинсами з високою талією та тонким шкіряним поясом із золотою пряжкою.

Образ вона доповнила чорними босоніжками на платформі з ремінцями та чорною сумкою зі шкіри крокодила.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Довге біляве волосся Клум було розпущене і стильно укладене. На обличчя вона одягла великі сонцезахисні окуляри з бурштиновими лінзами. Також у неї був червоний манікюр та кілька золотих каблучок та браслетів, а у вухах золоті сережки. Манікюр та педикюр зірка зробила у червоному кольорі.

На день раніше модель також приїжджала на знімання, але в іншому образі. Вона була у стильному піжамному костюмі та на шпильках, коли потрапила під приціл фотографів.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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