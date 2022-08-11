У топі-бюстьє та шортах Dolce & Gabbana: Гайді Клум приїхала на шоу

Гайді Клум знову приїхала на знімання шоу America's Got Talent і перед тим, як зайти в павільйон була заскочена фотографами.

Буквально днями Гайді Клум та Софія Вергара сяяли на прем'єрі шоу, що відбулася в готелі Sheraton Pasadena у Пасадені.

Софія Вергара та Гайді Клум / Фото: Getty Images

Цього разу перед камерами 49-річна супермодель виблискувала в топі-бюстьє зі шкіри та чорної сітки, який вигідно підкреслював її груди та талію, поверх якого одягла коротку шкіряну косуху. Також Клум була в шортах від Dolce & Gabbana, а в руці тримала сумку від цього ж бренду.

Завершували аутфіт зірки ефектні шкіряні ботильйони на шпильках від Giuseppe Zanotti. Клум розпустила волосся, зробила макіяж і одягла великі окуляри від сонця. У вухах у зірки виблискували великі золоті сережки-кліпси.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Днем раніше ми показували, як Гайді білою мінісукнею підкреслила засмаглі ноги. У такому луці зірка також вирушала на роботу.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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