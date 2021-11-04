У топі-бюстьє та штанах Chanel: Крістен Стюарт відвідала шоу

31-річна акторка Крістен Стюарт зараз у центрі уваги через те, що нещодавно оголосила про заручини зі своєю коханою – сценаристкою Ділан Меєр.

Днями Стюарт відвідала The Tonight Show Джиммі Феллона. На знімання Крістен приїхала в чорному топі бюстьє з мережива, короткому жакеті з твіду і широких картатих штанах з високою талією від Chanel. Взуття під такими довгими штанами було не видно. Стюарт одягла свою улюблену прикрасу у вигляді ланцюга, на пальцях було кілька каблучок, а нігті нафарбовані світлим лаком. На зап'ясті акторки був годинник на чорному ремінці. Стюарт мала чудовий вигляд зі скуйовдженим укладанням і красивим мейкапом.

Крістен Стюарт / Getty Images

Також зірку сфотографували на вулицях Нью-Йорка папараці. На ній була чорна кофта та сині джинси, грубі руді черевики та довге бежеве пальто з накладними кишенями. Стюарт несла чорний рюкзак, волосся її було недбало зібране в пучок.

Крістен Стюарт / Getty Images

Ще днем раніше зірку сфотографували з коханою Ділан Меєр.

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